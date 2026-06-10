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На Дону во время ночной атаки дронов загорелась емкость с топливом, пожар удалось потушить

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В ночь на 10 июня в четырех районах Ростовской области при отражении воздушной атаки было уничтожено более десяти вражеских беспилотников. Из-за падения обломков загорелась емкость с топливом, пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов.

Новости Ростовской области

Как сообщил в мессенджере «MAX» глава донского региона Юрий Слюсарь, атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.

«В Миллеровском районе в результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом. На место происшествия направили силы и средства экстренных служб, эвакуировали жителей частных домов и подопечных дома престарелых. Сейчас пожар полностью потушен, люди вернулись в свои дома. Пострадавших нет», — отметил он.

Кроме того, в Шолоховском районе произошло возгорание лесной подстилки, его также ликвидировали.

По информации Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Они были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Фото из архива

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атака беспилотников новости Ростовская область
Таганрогская правда

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