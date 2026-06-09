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На Дону отец четверых детей погасил свой долг по алиментам почти в 2 млн рублей, подписав контракт с Минобороны

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Ранее мужчину привлекли к уголовной ответственности за злостное уклонение от содержания своих детей.

Новости Ростовской области

В Песчанокопском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Ростовской области находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя на содержание четырех несовершеннолетних детей. Судебный пристав-исполнитель уведомил мужчину о возбуждении дела, однако тот проигнорировал требования и переложил заботу о детях на их мать, полностью забыв о своих родительских обязанностях.

Поскольку должник неоднократно и злостно уклонялся от уплаты алиментов, сотрудник органа принудительного исполнения привлек его к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, а затем и к уголовной по части 1 статьи 157 УК РФ. За время уклонения от исполнения родительского долга у мужчины образовалась задолженность в размере около двух миллионов рублей.

После вынесения приговора суд назначил должнику наказание в виде шести месяцев исправительных работ. Однако он продолжал уклоняться от отбывания наказания. Позже, осознав свою вину, мужчина обратился к судебному приставу-исполнителю за помощью в заключении контракта с Министерством обороны РФ. Он принял решение встать на защиту Родины, чтобы обеспечить будущее своих детей.

Судебный пристав-исполнитель оказал полное содействие в реализации этого намерения. После подписания контракта из полученных выплат алиментщик полностью погасил задолженность в размере 1 863 000 рублей. Кроме того, сотрудник органа принудительного исполнения направил в Министерство обороны РФ постановление об обращении взыскания на заработную плату. В настоящее время право несовершеннолетних детей на получение алиментных платежей полностью восстановлено.

Фото: magnific (для иллюстрации)

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Таганрогская правда

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