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На Дону с помощью беспилотника поймали браконьеров, ловивших сельдь и судака в реке у станицы Кочетовской

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В Ростовской области сотрудники транспортной полиции с помощью беспилотника обнаружили и задержали нескольких браконьеров, которые ловили рыбу сетями. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Четверо фигурантов в возрасте от 19 до 36 лет использовали кастинговую сеть и ловили рыбу в реке в районе станицы Кочетовская. В результате проведенных мероприятий изъято более 250 особей рыб разных пород, включая сельдь, судака и леща. Сумма ущерба превысила 370 тысяч рублей.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ — незаконная добыча водных биоресурсов. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы рассказали, что прыжок с рыболовного мостика привел к гибели мужчины в Семикаракорском районе.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда

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