В Ростове молодой водитель Volkswagen Golf устроил ДТП, в котором пострадали четыре пешехода

В группу стоящих граждан в возрасте от 23 до 46 лет «въехал» автомобиль.

В донской столице полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадали четыре человека. ДТП произошло вечером на улице Фурмановской.

По данным региональной Госавтоинспекции, около 21 часа в районе дома 152 по улице Фурмановская 20-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, по предварительным данным, врезался в двигавшийся впереди Renault Logan под управлением 49-летнего мужчины. После удара Renault отбросило на пешеходов, стоявших рядом с проезжей частью, а также на припаркованный автомобиль Kia Rio.

В результате аварии пострадали пешеходы в возрасте 46, 43, 31 и 23 лет. Всех их доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция РО