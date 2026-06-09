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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» перекроют развязку из-за реконструкции

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С 15 июня в Ростовской области изменится схема движения на трассе М-4 «Дон» из-за реконструкции дороги. Об этом сообщила госкомпания «Автодор».

Новости Ростовской области

Водителям стоит учитывать, что будут перекрыты съезды транспортной развязки и путепровод на 969-м километре. Для объезда предлагается использовать развязки на 960-м, 964-м и 993-м километрах.

В компании приносят извинения за временные неудобства и просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут.

Ранее мы рассказали, что через Ростовскую область впервые пройдет пассажирский поезд «Ночной экспресс».

Фото donland.ru (сгенерировано ИИ)

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М-4 "Дон" новости ограничение движения Ростовская область транспорт
Таганрогская правда

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