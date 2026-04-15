Днем 15 апреля над Ростовской областью отражена очередная атака вражеских БПЛА

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь.

«Сегодня днем в Ростовской области работали силы ПВО — в ходе отражения воздушной атаки БПЛА уничтожен в Зерноградском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона на своих страницах в соцсетях и мессенджерах.

Напомним, в ночь на 15 апреля украинские дроны были уничтожены над Каменск-Шахтинским. Также обошлось без пострадавших и разрушений.

