Под Таганрогом из-за массированной воздушной атаки загорелось топливное хранилище промпредприятия

Более 50 беспилотников уничтожено над девятью районами Ростовской области в ночь на 31 мая.

Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. О последствиях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

В результате падения обломков одного из БПЛА в Матвеево-Курганском районе загорелось топливное хранилище частного предприятия, которое обеспечивает сельхозпроизводителей. Жителей ближайших частных домов эвакуировали для безопасности, людям ничего не угрожает.

«На месте работают экстренные службы, прибыл пожарный поезд, идет тушение. Информации о пострадавших пока нет, она уточняется», — сообщил глава региона.

В поселке Матвеев Курган из-за атаки дронов повреждены аптека, два магазина и автомобиль. Пострадали крыша, остекление и газовая труба. Подача газа перекрыта. Пострадавших нет.

Всего в ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 50 БПЛА. Атаке подверглись девять районов области: Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

