Ночную атаку беспилотников отразили в небе над одним из городов Ростовской области

В ночь на 15 апреля в Ростовской области силы ПВО отразили очередную атаку вражеских дронов. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, беспилотники были уничтожены в городе Каменск-Шахтинском.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться», — отметил он в мессенджере «MAX».

По данным Миноборны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО всего было перехвачено 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Они уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей и Республики Крым. А также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 14 апреля система ПВО работала в Чертковском районе Дона.

