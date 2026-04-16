Десять лет колонии получил житель Дона, забивший до смерти свою знакомую

В Новочеркасске вынесен приговор 53-летнему рецидивисту, который насмерть забил свою 24-летнюю знакомую. Мужчина, имеющий за плечами судимости, признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года в квартире обвиняемого. Во время совместного распития алкоголя между ним и его знакомой вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине множественные удары руками и ногами. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Правоохранителям удалось оперативно задержать подозреваемого. По ходатайству следствия, его заключили под стражу.

«Комплексные судебные экспертизы, включая судебно-медицинскую, подтвердили причину смерти женщины и механизм получения травм», — сообщает Следком по Ростовской области.

По решению суда злоумышленнику предстоит отбыть 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему назначено ограничение свободы на срок 2 года.

