На выездном заседании городской Думы Таганрога 24 сентября депутаты ознакомились с обновленным Дворцом спорта школы олимпийского резерва № 13, известным в городе как Дворец спорта «Красный котельщик». Также народные избранники обошли объекты спортивного кластера, который теперь носит название «Авангард».

Директор спортивной школы олимпийского резерва № 13 Вячеслав Воскобойников провел основательную экскурсию, начав с истории и рассказав, что инициатором строительства Дворца спорта являлся легендарный Геннадий Чернов, работавший тогда директором завода «Красный котельщик». Геннадий Иванович оставил большой и неоценимый след в жизни нашего города.

«Капитального ремонта здесь не было 50 с лишним лет. В 2016 году Дворец спорта перешел в собственность Ростовской области, а после его передали в оперативное управление нашей школе», — добавил Вячеслав Воскобойников.

Он напомнил, что около двух лет Дворец спорта работал как ПВР. После этого Василий Голубев, занимавший пост губернатора региона, разрешил начать капитальный ремонт, на который выделили более 630 млн рублей.

5 октября 2023 года подписали контракт, который окончили 30 августа этого года — в срок.

Сейчас в спортивной школе олимпийского резерва № 13 культивируется 20 видов спорта. Так, в бассейнах (закрытый 25-метровый бассейн на шесть дорожек, и открытый 50-метровый — на восемь дорожек) это плавание, подводный спорт (плавание в ластах) и синхронное плавание. На Ледовой арене (ледовый каток с трибунами на 160 зрителей) занимаются хоккеем и керлингом. Во Дворце спорта – боксом, прыжками на батуте, тхэквондо, фехтованием, игровыми видами спорта. На стадионе «Авангард» (с полем 110х70 м и трибунами на 1000 мест, беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами)- пятиборьем, регби, футболом, легкой атлетикой, на открытых площадках — волейболом, баскетболом и мини-футболом.

«Теперь этот спортивный кластер также зовется «Авангард», его старое название «Красный котельщик» уходит в прошлое», — пояснил Вячеслав Воскобойников.

Депутаты смогли оценить, как во Дворце преобразились два зала для игровых видов спорта с трибунами, как оборудованы теперь залы для прыжков на батуте, бокса, фехтования, тхэквондо и тренажерный центр. В здании заменены инженерные сети, кровля и окна.

Депутаты городской Думы также посетили Ледовую арену, стадион «Авангард» и три переоборудованные многофункциональные спортивные площадки. Заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов подчеркнул, что личный вклад Вячеслава Воскобойникова в объекты кластера – колоссальный.

«Человек вложил душу, и это неоценимый вклад на многие десятилетия для тех, кто любит спорт», — отметил Валерий Селиванов.

А директор СШОР № 13 заметил, что ремонт во Дворце спорта – пятый по счету в школе, и первый, который завершили в срок благодаря неимоверным усилиям и помощи областного руководства.

Теперь на базе кластера с успехом проводятся спортивные и тренировочные мероприятия высокого уровня, около 2000 детей и подростков регулярно занимаются спортом.

«Я приятно удивлен тем, что получилась в результате, – поделился впечатлениями председатель городской Думы Роман Корякин. — Все прекрасно понимают, что организовать такую реконструкцию было очень нелегко. Спасибо вам за кропотливый труд. Получился прекрасный разноплановый спортивный кластер, думаю, в Ростовской области больше нет такого нигде. Желаем, чтобы у нас растили побольше олимпийских и мировых чемпионов!».

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора и пресс-службы городской Думы