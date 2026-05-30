В День защиты детей в Таганроге запретят розничную продажу алкоголя

В понедельник, 1 июня, в Таганроге нельзя будет приобрести в магазинах алкоголь. Запрет на продажу связан с проведением Дня защиты детей, сообщает официальный портал городской администрации.

Данная мера действует в соответствии с положениями областного закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области».

Предпринимателям напоминают, что за нарушение указанных требований предусмотрен административный штраф до 300 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Ограничение не распространяется на продажу спиртного в кафе и ресторанах.

1 июня администрация Таганрога совместно с управлением Роспотребнадзора и правоохранительными органами проведет рейды по соблюдению действующего запрета.

