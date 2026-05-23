Музей Таганрога рассказал историю особняка на Греческой, где открылась первая городская библиотека

Ровно 150 лет назад – 23 мая 1876 года – в Таганроге произошло знаковое событие – открылась первая городская общественная библиотека. О знаковой дате в истории города напомнил музей «Градостроительство и быт Таганрога».

Библиотека разместилась в бывшем особняке купеческой семьи Цысаренко на улице Греческой, 55. Это строгое двухэтажное здание в стиле русского классицизма, построенное ещё в 1810-х годах, прекрасно сохранилось до наших дней и является важной частью исторической застройки города.

Дом на Греческой имеет по-настоящему богатую и драматичную историю. В 1826 году Строительный комитет выкупил усадьбу для размещения казённой квартиры и канцелярии таганрогского градоначальника. В течение десятилетий здесь принимались решения, касавшиеся судьбы Таганрога. Именно в этих стенах в мае 1855 года, в разгар Крымской войны, граф Егор Толстой собрал экстренное совещание и объявил о приближении англо-французской эскадры. Здесь защитники города приняли твёрдое и бескомпромиссное решение дать отпор врагу.

С 1873 года в здании обосновалась Городская Управа. В 1874 году в нижнем этаже открылась частная библиотека Ващиненко, а 23 мая 1876 года здесь начала свою работу городская общественная библиотека. Официальное разрешение на её открытие подписал градоначальник вице-адмирал И.В. Фуругельм. «Ведомости Таганрогского Градоначальства» по этому поводу сообщили:

«23 сего мая открыты при Городской Управе в городском доме, на углу Греческой улицы и Успенского переулка общественная библиотека с кабинетом для чтения и при ней склад книг и учебных пособий всякого рода».

В числе первых читателей библиотеки были А. Чехов, П. Филевский, А. Вишневецкий, Н. Богораз, Д. Синоди-Попов, С. Блонская, Л. Егоров. Гимназический друг Чехова Андрей Дросси вспоминал:

«Я помню в воскресенье и праздничные дни мы спозаранку собирались в городской библиотеке, и по нескольку часов кряду, забывая об обеде, просиживали там за чтением журналов, иногда разражаясь таким гомерическим хохотом, что вызывали недовольное шиканье читающей публики».

Библиотека пробыла в этом здании чуть больше года и позже сменила несколько адресов, а бывший особняк между тем продолжал жить бурной жизнью. В начале XX века в его стенах поочерёдно сменили друг друга женская гимназия, хирургический лазарет, штаб военно-морского комиссара и даже личная охрана генерала Деникина. В 1923 году здание муниципализировали и отдали под коммунальные квартиры.

Сегодня это обычный жилой дом, но его стены всё ещё бережно хранят отголоски прошлого Таганрога.

Источник: Таганрогский музей-заповедник