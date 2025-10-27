Более 500 российских компаний-партнеров присоединились к новой платформе MAX

MAX запустил «Платформу для партнеров» — новый сервис, который позволяет российским компаниям интегрировать свои решения в мессенджер.

Подключиться к платформе могут организации, зарегистрированные в России и разместившие приложение в магазине RuStore.

«Теперь в MAX появятся сервисы российских компаний. Например, по продаже товаров, приему платежей, бронированию путешествий или поддержке клиентов», — сообщает команда мессенджера на своей странице в ВК.

Компании, присоединившиеся к «Платформе для партнеров», получат возможность автоматизировать работу с клиентами через чат-бот, запустить веб-сайт с помощью мини-приложения и создать собственный канал.

Запуск платформы осуществляется поэтапно. На первом этапе к ней уже подключились свыше 500 партнеров. В дальнейшем сервис станет доступен для всех российских предпринимателей, включая самозанятых, которым будет предоставлена расширенная статистика поведения клиентов.

Отметим, что по данным на 27 октября, в национальном мессенджере уже зарегистрировано 50 миллионов пользователей. Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек.

Ранее мы рассказывали, что в сентябре 2025 года центр безопасности национального мессенджера МАХ заблокировал 105 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 350 тысяч вредоносных файлов.

Фото: страница МАХ в ВК