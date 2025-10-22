Главная » #В стране

Центр безопасности МАХ заблокировал 105 тысяч подозрительных аккаунтов

В сентябре 2025 года центр безопасности национального мессенджера МАХ заблокировал 105 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 350 тысяч вредоносных файлов.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу МАХ.

Благодаря совместной работе центра безопасности МАХ и МВД России удалось задержать девять мошенников, которые долгое время использовали мессенджеры для хищения денежных средств граждан в различных городах России.

Специалисты центра активно применяли автоматизированные системы и круглосуточно мониторили обращения пользователей. Так, в сентябре пользователи сообщили о 68 тысячах нарушений через кнопку «Пожаловаться». Обращения обрабатывались в среднем менее чем за четыре минуты.

Ранее в Минцифры РФ объявили о запуске безлимитного доступа к мессенджеру МАХ от ведущих операторов связи в стране.

Отметим, что по данным на середину октября, аудитория МАХ превысила 45 миллионов человек. Среднесуточный охват в октябре вырос до 18,2 миллиона пользователей. Рекордные показатели были зафиксированы 7 и 10 октября, когда суточный охват превысил 21 миллион человек. Такие цифры приводит мессенджер.

