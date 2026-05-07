Авария с участием подростка на скутере и автобуса произошла в селе под Таганрогом

6 мая в селе под Таганрогом подросток был доставлен в больницу после того, как на скутере врезался в автобус, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 16.40 в селе Новобессергеневка Неклиновского района. По предварительным данным, 15-летний водитель скутера «Стедс» на улице Транспортной не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автобуса «ПАЗ» под управлением водителя 1985 года рождения. В результате произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал водитель скутера, которого доставили в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения обязательно для всех участников, включая несовершеннолетних водителей. Ответственность за безопасность детей на дороге несут родители и законные представители.

Фото Госавтоинспекции РО

