Главная » Новости Таганрога

Под Таганрогом водитель легковушки врезался в дерево и погиб на месте аварии

На чтение 1 мин Просмотров 76 Опубликовано

6 мая в селе под Таганрогом во время аварии насмерть разбился водитель легкового автомобиля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Таганрога

Авария произошла в 18 часов в селе Николаевка Неклиновского района. По предварительной информации, на улице Гоголя 43-летний водитель автомобиля Ford Fusion слетел с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию, не отвлекаться за рулем и не превышать разрешенную скорость.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге женщина на легковушке врезалась в мотоцикл, во время аварии трое пострадали.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости погиб водитель происшествия Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru