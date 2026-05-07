Под Таганрогом водитель легковушки врезался в дерево и погиб на месте аварии

6 мая в селе под Таганрогом во время аварии насмерть разбился водитель легкового автомобиля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 18 часов в селе Николаевка Неклиновского района. По предварительной информации, на улице Гоголя 43-летний водитель автомобиля Ford Fusion слетел с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Фото Госавтоинспекции РО