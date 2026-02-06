Афиша Таганрога: что посмотреть на февральских выходных

В наступающие выходные в Таганроге мороз сбавит обороты, возможны осадки. Прогулки по городу лучше не отменять, главное, одеться потеплей и не забыть зонтик. Согреться, как всегда, можно в наших учреждениях культуры, где пройдут интересные и запоминающиеся программы.

Вечер фортепианной музыки, концерт и лекция состоятся в библиотеке. Художественный музей приглашает на пешеходную экскурсию по центру Таганрога. Драматический театр продолжает радовать полюбившимися постановками. Экскурсии, мастер-классы, выставки подготовили музеи Таганрогского музея-заповедника.

Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой зимний маршрут с нашей афишей.

Библиотека имени А.П. Чехова (тел. 8 (8634) 38-31-96)

Концертно-выставочный зал (ул. Петровская, 96)

7 февраля в 16 часов — вечер фортепианной музыки из цикла «Как слушать классику». Выступает лауреат международных и всероссийских конкурсов, пианист-виртуоз Михаил Кан. Ведет программу Даниил Топольский. В программе — произведения Шумана, Листа, Скрябина, Рахманинова.

8 февраля в 15 часов — концерт отделения одаренных детей таганрогской ДМШ имени П. И. Чайковского.

Конференц-зал (ул. Греческая, 105)

8 февраля в 11 часов — лекция старшего научного сотрудника Таганрогского музея-заповедника Аллы Цымбал «Таганрог как один из центров освоения Юго-востока Новороссии».

Таганрогский камерный театр (тел. 8 (904) 343-87-87)

В Молодежном центре (ул. Петровская, 89)

7 февраля в 18.30 — спектакль «Зайка моя».

Таганрогский художественный музей (ул. Александровская, 56)

7 февраля в 12 часов — пешеходная экскурсия «На Солнечных часах — счастливые минуты», путешествие по улицам чеховской поры. Тел. для записи: 8-918-53-64-078, 8-918-53-13-666).

Таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 90, тел. 8 (8634) 38-34-93)

7 февраля в 17 часов — постановка «Семейка Краузе».

8 февраля в 11 часов — сказка для детей «Три Ивана», в 17 часов — музыкальный спектакль «Ханума».

Таганрогский музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8 (8634) 61-14-66)

7 февраля в 12 и 15 часов — экскурсия по совместной выставке с музеем МХАТ «От Константина до Константина. В поисках новых форм» (к 130-летию первой постановки пьесы А.П. Чехова на театральных подмостках).

7 февраля с 11 до 16 часов — экскурсии по выставке «Донбасс непокоренный», совместной с Донецким республиканским краеведческим музеем.

8 февраля с 11 до 16 часов — работа Детской студии Антоши Чехонте (музейные мастер-классы).

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе, 41, тел. 8 (8634) 38-34-96)

7 февраля в 12 часов — публичная лекция «Китайский Новый год» старшего научного сотрудника Татьяны Артюшкиной из цикла «Коллекция Таганрогского музея-заповедника».

8 февраля в 12 часов — тематическая экскурсия «Через века к современному Таганрогу». Путешествие по эпохам: от каменного века — до знакомого нам города.

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8 (8634) 61-43-33)

7, 8 февраля 15 часов — обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8 (8634) 61-36-73)

7 февраля в 12 часов — мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Закладка для любимой книжки».

8 февраля в 12 часов — мастер-класс по изготовлению музейного сувенира «Моя Каштанка».

Музей А.А. Дурова (пер. А. Глушко, 44, тел. 8 (8634) 61-40-31)

Ежедневно с 10 до 17 часов (кроме понедельника) — мультижанровая художественная выставка «На арене — ФАРС». Работы современных художников из восьми регионов России — авторская кукла, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, художественный костюм, скульптура.

Фото Сергея Плишенко