Таганрогский художественный музей проводит зимние экскурсии по центру города

В феврале ТХМ продолжит цикл пешеходных экскурсий по историческому центру Таганрога.
«Дорогие друзья! Несмотря на зимнюю погоду, мы не останавливаем наши пешеходные экскурсии. В феврале вы по‑прежнему можете отправиться с нами в увлекательное путешествие. Город в снежном убранстве выглядит особенно атмосферно: старинные здания, уютные улочки и панорамные виды приобретают особое очарование. Но не забывайте одеваться по погоде!», — предупредили организаторы мероприятий.
Экскурсии проводятся по субботам, начало в 12 часов.
7 февраля состоится экскурсия «На Солнечных часах — счастливые минуты» — увлекательное путешествие по улицам чеховской поры.
14 февраля — «Таганрог — город воинской славы» — экскурсия, посвященная славным страницам воинской истории Таганрога.
21 февраля — «Душа моя, Масленица» — пешеходная экскурсия с элементами театрализации и масленичными сюрпризами.
28 февраля — «Таганрог художественный» — пешеходная экскурсия по местам, связанным с именитыми деятелями искусства.
«Вы сможете открыть Таганрог в его морозном великолепии — каждая улица здесь дышит историей, а каждый дом хранит свою тайну», — предлагает ТХМ.
Телефоны для записи: +7 (918) 536-40-78, +7 (918) 531-36-66. Старт экскурсий — ул. Александровская, 56.
Фото: ТХМ