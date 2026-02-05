Таганрогский художественный музей проводит зимние экскурсии по центру города

В феврале ТХМ продолжит цикл пешеходных экскурсий по историческому центру Таганрога.

«Дорогие друзья! Несмотря на зимнюю погоду, мы не останавливаем наши пешеходные экскурсии. В феврале вы по‑прежнему можете отправиться с нами в увлекательное путешествие. Город в снежном убранстве выглядит особенно атмосферно: старинные здания, уютные улочки и панорамные виды приобретают особое очарование. Но не забывайте одеваться по погоде!», — предупредили организаторы мероприятий.