Историю постановок чеховской «Чайки» демонстрирует новая выставка в Литературном музее Таганрога

Уникальная экспозиция подготовлена совместно Музеем МХАТ и Таганрогским музеем-заповедником.

В Таганроге, Литературном музее А.П.Чехова, 29 января, в 166-ю годовщину со дня рождения писателя, открылась театрально-художественная выставка «От Константина до Константина. В поисках новых форм».



Уникальный проект, подготовленный совместно Музеем МХАТ и Таганрогским музеем-заповедником, впервые представляет более чем столетнюю историю постановок знаменитой чеховской пьесы «Чайка» на сцене Московского Художественного театра.

«Название выставки отсылает к двум ключевым Константинам: Константину Станиславскому, впервые поставившему пьесу в 1898 году, и Константину Треплеву – её главному герою, искателю новых форм в искусстве. Экспозиция прослеживает эту линию преемственности и вечного поиска, раскрывая, как менялось прочтение гениальной чеховской драматургии в зависимости от эпохи», — говорится в сообщении пресс-службы Таганрогского музея-заповедника.

Среди центральных экспонатов выставки: реликвии легендарной премьеры 1898 года – программа первого спектакля, зарисовки декораций и макет «Сада» работы Виктора Симова. Рассматривая экспозицию, можно проследить эволюцию сценографии ХХ века – от метафоричных эскизов Николая Шифрина (1960) и Эдуарда Стенберга (1970-е) к изысканной живописности Валерия Левенталя (1980), представленной эскизом декорации «Имение Сорина».



Также на выставке представлены подлинные платья Ирины Аркадиной, созданные по эскизам Валерия Левенталя, для блистательных актрис МХАТа Ирины Мирошниченко и Татьяны Лавровой, а также эскиз шляпы к этому образу.



Наконец, выставка демонстрирует галерею образов Константина Треплева – ростовые фигуры главного героя пьесы в исполнении великих актёров МХАТа (Всеволода Мейерхольда, Андрея Мягкова и других), позволяющие увидеть трансформацию героя во времени.



В особом, таганрогском, разделе выставки можно посетители увидят экспонаты из фондовой коллекции Таганрогского музея-заповедника, посвящённые постановкам «Чайки» на сцене Таганрогского театра имени А.П. Чехова: афиша, эскизы и фотографии к юбилейному спектаклю 1954 года, а также эскиз к спектаклю 2004 года таганрогского художника Николая Ливады.



Театрально-художественная выставка «От Константина до Константина. В поисках новых форм» будет работать в Литературном музее А.П.Чехова (ул. Октябрьская, 9) до 29 марта.

Источник и фото: ТГЛИАЗ