Отказ от замены медных линий на оптоволокно может привести к отключению интернета.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подготовило проект постановления, который может наделить операторов связи правом отключать домашний интернет абонентам, игнорирующим плановую замену медных линий на оптоволоконные. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Эта мера направлена на ускорение модернизации устаревшей инфраструктуры, затрагивающей миллионы пользователей, в том числе и жителей Таганрога.

Согласно документу, операторы обязаны уведомить абонента о предстоящих работах не менее чем за 90 дней. Пользователь может согласовать удобное время для визита специалистов. Однако если доступ в помещение для монтажа оптоволокна предоставлен не будет, провайдер получает право приостановить оказание услуг, а спустя шесть месяцев — в одностороннем порядке расторгнуть договор.

По оценкам Минцифры, инициатива затронет около 5,8 млн абонентов, все еще использующих медные провода, и более 1,1 тысячи операторов связи.

Экономическое обоснование перехода связано со значительной разницей в затратах: обслуживание и ремонт медных линий, по данным РБК, обходятся в четыре раза дороже, чем оптоволоконных сетей, что в конечном счете влияет на стоимость услуг для всех потребителей.

Модернизация позволит обеспечить скорость интернета до 1 Гбит/с, стабильное подключение множества устройств и комплексный сервис, приблизив страну к цели по охвату 97% домохозяйств высокоскоростным доступом к 2030 году.

Ожидается, что общие затраты операторов на этот переход составят порядка 3 млрд рублей в течение шести лет.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

