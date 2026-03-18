В Ростовской области и в Таганроге в целях обеспечения безопасности продолжается временное ограничение доступа к мобильному Интернету и сети Wi‑Fi. Напомним, мера призвана минимизировать риски в сложившейся ситуации и будет действовать до особого распоряжения.

На нестабильную работу Сети жители Таганрога особенно жалуются в последние дни. Выход есть. Например, компания МТС оперативно предоставила список критически важных онлайн‑ресурсов, которые останутся доступны даже при ограничении подключения. Среди них — официальные порталы экстренных служб, информационные системы здравоохранения, базовые образовательные платформы и сервисы для связи с близкими.

Жителей Таганрога призывают сохранять спокойствие и использовать утверждённый перечень ресурсов для получения актуальной информации и экстренной помощи.

«Список будет дополняться», — уточнили в МТС.

Делимся с вами полезными ссылками.

Социальные сети: Rutube, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер MAX.

Онлайн-магазины: Avito, Ozon, Wildberries, Перекресток, Пятерочка, Чижик, Азбука вкуса, Дикси, Магнит, Красный Яр, Слата, Food.ru, АШАН.

Поиск, новости, почта, такси: mts.ru, Мой МТС, «КИОН», «КИОН Музыка», «КИОН Строки», «МТС Live», «МТС Линк», MTC Premium, ЮРЕНТ, «Дзен», «Кинопоиск».

Сервисы «Яндекс», в том числе «Yandex Go», «Яндекс маркет», «Яндекс Лавка».

Другие: Mail.ru, RuStore, Такси Максим, 2ГИС, Почта России, Рамблер портал, платформа hh.ru.

Государственные ресурсы: Госуслуги, включая портал обратной связи и подсистему Госвеб, Правительство России, Администрация Президента России, Портал дистанционного электронного голосования, УЦ Минцифры России, ГИС ЖКХ.

Банки и финансы: МТС-Банк, НСПК, Альфа Банк, ПСБ, ВТБ.

СМИ: Газета ру, Лента, РБК, Комсомольская правда.

Путешествия: Отелло, ТуТу, РЖД Путешествия по России, Московский туристический портал.

