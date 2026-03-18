Главная » Новости Таганрога

Полезно знать жителям Таганрога: какие ресурсы попали в «белый список» и работают без Интернета

Опубликовано

В Ростовской области и в Таганроге в целях обеспечения безопасности продолжается временное ограничение доступа к мобильному Интернету и сети Wi‑Fi. Напомним, мера призвана минимизировать риски в сложившейся ситуации и будет действовать до особого распоряжения.

На нестабильную работу Сети жители Таганрога особенно жалуются в последние дни. Выход есть. Например, компания МТС оперативно предоставила список критически важных онлайн‑ресурсов, которые останутся доступны даже при ограничении подключения. Среди них — официальные порталы экстренных служб, информационные системы здравоохранения, базовые образовательные платформы и сервисы для связи с близкими.

Жителей Таганрога призывают сохранять спокойствие и использовать утверждённый перечень ресурсов для получения актуальной информации и экстренной помощи.

«Список будет дополняться», — уточнили в МТС.

Делимся с вами полезными ссылками.

Социальные сети: Rutube, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер MAX.

Онлайн-магазины: Avito, Ozon, Wildberries, Перекресток, Пятерочка, Чижик, Азбука вкуса, Дикси, Магнит, Красный Яр, Слата, Food.ru, АШАН.

Поиск, новости, почта, такси: mts.ru, Мой МТС, «КИОН», «КИОН Музыка», «КИОН Строки», «МТС Live», «МТС Линк», MTC Premium, ЮРЕНТ, «Дзен», «Кинопоиск».

Сервисы «Яндекс», в том числе «Yandex Go»«Яндекс маркет»«Яндекс Лавка».

Другие: Mail.ru, RuStore, Такси Максим, 2ГИС, Почта России, Рамблер портал, платформа hh.ru.

Государственные ресурсы: Госуслуги, включая портал обратной связи и подсистему Госвеб, Правительство России, Администрация Президента России, Портал дистанционного электронного голосования, УЦ Минцифры России, ГИС ЖКХ.

Банки и финансы: МТС-Банк, НСПК, Альфа Банк, ПСБ, ВТБ.

СМИ: Газета ру, Лента, РБК, Комсомольская правда.

Путешествия: Отелло, ТуТу, РЖД Путешествия по России, Московский туристический портал.

Изображение от benzoix на Freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru