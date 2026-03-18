Из Таганрога в Ялту можно доехать на прямом автобусе за 11 часов 30 минут

Открыто прямое автобусное сообщение между Таганрогом и одним из самых популярных курортов Крыма.

Рейсы отправляются ежедневно. Они прямые, с минимальным количеством остановок. Старт — в 23 часа с главного автовокзала Ростова. В 00.30 — отъезд от автовокзала Таганрога. Далее следуют остановки в Мариуполе — 02.30, Мелитополе — 06.30, Джанкое — 09.30, Симферополе — 10.45, Алуште — 11.30. В Ялту автобус прибудет в 12.00. Время в пути 11 часов 30 минут.

Обратные рейсы также ежедневные. Отъезд из Ялты в 20.50. Остановки: в Симферополе — 23.10, Мариуполе — 06.20, Таганроге — 07.30, Ростове — 08.50. Время в пути 10 часов 40 минут.

Перевозки осуществляются на новых автобусах, оснащенных комфортабельными кожаными сиденьями с USB-разъемами для зарядки гаджетов, климат-контролем, вместительным багажным отсеком.

«Для безопасности пассажиров наши автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, устройством ограничения скорости, а также наружными и внутренними камерами видеонаблюдения», — поясняет компания XBus.

В автобусе предусмотрено 44 места. Цена билета — из Таганрога в Ялту 3597 рублей, из Ялты в Таганрог — 2398 рублей.

Отметим, что рейс открыт в начале 2026 года и стал весьма популярным у туристов Таганрога и Ростовской области.

Фото: страница Вконтакте компании XBus