Главная » Новости Таганрога

Из Таганрога в Ялту можно доехать на прямом автобусе за 11 часов 30 минут

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Открыто прямое автобусное сообщение между Таганрогом и одним из самых популярных курортов Крыма.

Рейсы отправляются ежедневно. Они прямые, с минимальным количеством остановок. Старт — в 23 часа с главного автовокзала Ростова. В 00.30 — отъезд от автовокзала Таганрога. Далее следуют остановки в Мариуполе — 02.30, Мелитополе — 06.30, Джанкое — 09.30, Симферополе — 10.45, Алуште — 11.30. В Ялту автобус прибудет в 12.00. Время в пути 11 часов 30 минут.

Обратные рейсы также ежедневные. Отъезд из Ялты в 20.50. Остановки: в Симферополе — 23.10, Мариуполе — 06.20, Таганроге — 07.30, Ростове — 08.50. Время в пути 10 часов 40 минут.

Перевозки осуществляются на новых автобусах, оснащенных комфортабельными кожаными сиденьями с USB-разъемами для зарядки гаджетов, климат-контролем, вместительным багажным отсеком.

«Для безопасности пассажиров наши автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, устройством ограничения скорости, а также наружными и внутренними камерами видеонаблюдения», — поясняет компания XBus.

В автобусе предусмотрено 44 места. Цена билета — из Таганрога в Ялту 3597 рублей, из Ялты в Таганрог — 2398 рублей.

Отметим, что рейс открыт в начале 2026 года и стал весьма популярным у туристов Таганрога и Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что прямой автобусный рейс связал Таганрог и Новороссийск.

Фото: страница Вконтакте компании XBus

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

автобусный рейс дорога в Крым Таганрог хорошие новости
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru