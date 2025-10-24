Как в Таганроге отпразднуют День народного единства

В Таганроге множество мероприятий запланировано в рамках празднования Дня народного единства, который отмечается 4 ноября.

В городе пройдет множество акций, фестивалей, конкурсов, интеллектуальных викторин, спортивных праздников. Основные мероприятия стартовали 24 октября и продлятся до 29 ноября. Их подготовили учреждения культуры и образования.

В городских библиотеках запланированы книжные выставки: «Русь могучая, Русь единая», «О нас и о России», «Русь героическая» и другие. А также кинопоказы, дни информации, тематические часы и библиографические обзоры.

30 октября в 10 часов на площади у стелы «Город воинской славы» пройдет церемония передачи Венка Славы в рамках Межрегиональной патриотической эстафеты. В этот же день в 16.00 состоится городской праздничный концерт в ГДК.

31 октября в 18.00 пройдет праздничная концертная программа в СКЦ «Приморский».

3 ноября день пешеходных экскурсий по исторической части Таганрога проведет Таганрогский художественный музей.

С полным планом праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.

Фото из архива