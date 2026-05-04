19-й Чеховский книжный фестиваль откроется в Таганроге 15 мая

С 15 по 17 мая в Таганроге пройдет 19-й Чеховский книжный фестиваль — яркое событие для всех, кто любит книги, живое слово и интересное общение.

В программе фестиваля — встречи с детскими писателями, поэтами и прозаиками, издателями, общественными деятелями. Гостей ждут разговоры о литературе, творчестве, новых книгах, роли чтения в жизни семьи и общества.

«Фестивальные мероприятия будут проходить на 30 городских площадках», — сообщили организаторы книжного форума.

По традиции каждый день фестиваля посвятят особой теме.

15 мая — День семейного чтения. День, посвященный книгам, которые объединяют поколения, формируют традиции и дарят радость совместного чтения.

16 мая — День биографа. В центре внимания — судьбы выдающихся людей, искусство рассказывать о жизни человека и сохранять память через слово.

17 мая — День рождения Интернета. Этот день объединит традиционные встречи с авторами и современные цифровые форматы. Гостей ждут онлайн-акции, опросы, розыгрыши призов и другие интернет-активности.

19-й Чеховский книжный фестиваль станет пространством встреч, вдохновения и открытий, где каждый сможет найти что-то близкое для себя — от детской литературы до серьезной прозы, от живого диалога с авторами до обсуждения актуальных культурных тем.

Стать частью большого книжного праздника могут все желающие. Подробную программу фестиваля организаторы обещают распространить после 9 мая.

