18-летнюю жительницу Таганрога арестовали по делу о мошенничестве на 10,6 млн рублей

В Таганроге полицейские Северной Осетии задержали 18-летнюю девушку, подозреваемую в пособничестве кибермошенникам. Фигурантка, действуя по их указаниям, получила от 64-летней жительницы Владикавказа более 10,6 миллиона рублей, ставших добычей преступников.

Новости Таганрога

Как сообщает пресс-служба МВД по Северной Осетии, в начале марта пенсионерка стала жертвой сложной схемы обмана. Ей поступило сообщение , в котором утверждалось, что ФСБ проводит проверку сотрудников из-за утечки данных. Женщину ложно обвинили «в терроризме и пособничестве вооруженным формированиям». Злоумышленники, убедив жертву, что ее счета могут быть взломаны, потребовали для «спасения» средств обналичить все сбережения и передать наличные «уполномоченным лицам», строго предупредив ни с кем не обсуждать ситуацию.

Находясь под давлением, потерпевшая совершила несколько поездок в Ставропольский край. В городе Невинномысске ее ждала 18-летняя таганроженка, которая, используя кодовое слово «Справедливость», в несколько приемов получила свыше 10 миллионов рублей. Оперативники установили личность и местонахождение подозреваемой, задержав ее по месту жительства в Таганроге.

Сейчас в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Полиция устанавливает остальных участников преступной группы и проверяет возможную причастность девушки к другим аналогичным эпизодам. Расследование продолжается.

Фото пресс-службы Министерство внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания

