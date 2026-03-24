Осужденный в Таганроге мужчина более 10 лет избегал наказания

Фигурант был осужден за распространение наркотиков.

В Ростове-на-Дону задержан мужчина, более десяти лет скрывавшийся от отбывания наказания за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Его разыскивали сотрудники оперативного управления регионального ГУ ФСИН.

Как сообщили в ведомстве, фигурант был осужден Таганрогским городским судом еще 30 ноября 2015 года. Суд назначил ему 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Однако, будучи уведомленным о дате провозглашения приговора, осужденный в суд не явился и не сообщил о своем местонахождении, после чего был объявлен в федеральный розыск.

Спустя годы оперативникам удалось установить, где скрывается разыскиваемый. Его задержание произошло 20 марта 2026 года в донской столице. В настоящее время мужчина помещен в следственный изолятор. В ближайшее время суд определит порядок его этапирования для отбывания назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима.

