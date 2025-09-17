Зрители Таганрога приветствовали актеров  Минусинского драматического театра

16 сентября в Таганроге на открытии Международного театрального фестиваля «На родине А.П. Чехова» зрители увидели спектакль «Колыбельная для Софьи» в исполнении Минусинского драматического театра.

Режиссёр постановки — Алексей Песегов, лауреат множества театральных наград. Он создал спектакли, позволившие Минусинскому драмтеатру войти в десятку лучших театров России и получить статус «Особо ценный объект культурного наследия».

«Колыбельная для Софьи» — это работа, признанная на самых престижных театральных форумах страны. В том числе на Национальном театральном фестивале «Золотая Маска» и на фестивале театров малых городов России. Минусинский драматический театр — один из старейших в Сибири, его история начинается в 1882 году.

17 сентября театралы Таганрога смогут насладиться постановкой «60 минут Чехова» от артистов «Театра Старого Парка» из Геленджика.

Ранее мы рассказали, что фестиваль будет проходить на сцене Чеховского театра с 16 по 21 сентября.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой