Главная » Культура

Зрители Таганрога приветствовали актеров  Минусинского драматического театра

На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

16 сентября в Таганроге на открытии Международного театрального фестиваля «На родине А.П. Чехова» зрители увидели спектакль «Колыбельная для Софьи» в исполнении Минусинского драматического театра.

Культура

Режиссёр постановки — Алексей Песегов, лауреат множества театральных наград. Он создал спектакли, позволившие Минусинскому драмтеатру войти в десятку лучших театров России и получить статус «Особо ценный объект культурного наследия».

«Колыбельная для Софьи» — это работа, признанная на самых престижных театральных форумах страны. В том числе на Национальном театральном фестивале «Золотая Маска» и на фестивале театров малых городов России.   Минусинский драматический театр — один из старейших в Сибири, его история начинается в 1882 году.

17 сентября театралы Таганрога смогут насладиться постановкой «60 минут Чехова» от артистов «Театра Старого Парка» из Геленджика.

Ранее мы рассказали, что фестиваль будет проходить на сцене Чеховского театра с 16 по 21 сентября.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

культура новости Таганрог театральный фестиваль
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru