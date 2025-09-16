Главная » Культура

В Таганроге открывается театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова»

На чтение 2 мин Просмотров 26 Опубликовано

16 сентября в Таганроге открывается 199-й театральный сезон. Стартует он традиционным фестивалем «На родине А.П. Чехова».

Культура

Фестиваль будет проходить на сцене Чеховского театра с 16 по 21 сентября.  В этом году наш город посетят творческие коллективы из Москвы, Геленджика, Минусинска и Севастополя. Зрители увидят шесть спектаклей.

«Это знаковое событие не только для культурной жизни города, но и для всей страны. В очередной раз мы с гордостью открываем двери для лучших театральных коллективов», — отметила глава Таганрога Светлана Камбулова.

16 сентября фестиваль откроется выступлением Минусинского драматического театра, который представит спектакль «Колыбельная для Софьи». 17 сентября театралы смогут насладиться постановкой «60 минут Чехова» от артистов «Театра Старого Парка» из Геленджика.

Севастополь представит два спектакля: 19 сентября драматический театр Черноморского флота РФ имени Б. Лавренева покажет кабаре-сюиту «Под холщовыми небесами», а днем ранее Севастопольский ТЮЗ представит «Каштанку». 20 сентября на сцене выступит театр «Школа драматического искусства» из Москвы с постановкой по повести А.П. Чехова «Моя жизнь».

Завершится фестиваль чеховским «Дядей Ваней» в исполнении таганрогской труппы.

«Приобщиться к великому наследию нашего великого земляка, насладиться высоким искусством и провести сентябрьские вечера с пользой для души — прекрасная возможность для каждого ценителя культуры. Желаю всем зрителям ярких впечатлений и новых открытий, а артистам — вдохновения и аншлагов!», — подчеркнула Светлана Камбулова.

С 26 сентября свои постановки возобновит таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова.

Фото: chehovsky.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог театр театр Чехова театральный фестиваль
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru