В Таганроге открывается театральный фестиваль «На родине А.П. Чехова»

16 сентября в Таганроге открывается 199-й театральный сезон. Стартует он традиционным фестивалем «На родине А.П. Чехова».

Фестиваль будет проходить на сцене Чеховского театра с 16 по 21 сентября. В этом году наш город посетят творческие коллективы из Москвы, Геленджика, Минусинска и Севастополя. Зрители увидят шесть спектаклей.

«Это знаковое событие не только для культурной жизни города, но и для всей страны. В очередной раз мы с гордостью открываем двери для лучших театральных коллективов», — отметила глава Таганрога Светлана Камбулова.

16 сентября фестиваль откроется выступлением Минусинского драматического театра, который представит спектакль «Колыбельная для Софьи». 17 сентября театралы смогут насладиться постановкой «60 минут Чехова» от артистов «Театра Старого Парка» из Геленджика.

Севастополь представит два спектакля: 19 сентября драматический театр Черноморского флота РФ имени Б. Лавренева покажет кабаре-сюиту «Под холщовыми небесами», а днем ранее Севастопольский ТЮЗ представит «Каштанку». 20 сентября на сцене выступит театр «Школа драматического искусства» из Москвы с постановкой по повести А.П. Чехова «Моя жизнь».

Завершится фестиваль чеховским «Дядей Ваней» в исполнении таганрогской труппы.

«Приобщиться к великому наследию нашего великого земляка, насладиться высоким искусством и провести сентябрьские вечера с пользой для души — прекрасная возможность для каждого ценителя культуры. Желаю всем зрителям ярких впечатлений и новых открытий, а артистам — вдохновения и аншлагов!», — подчеркнула Светлана Камбулова.

С 26 сентября свои постановки возобновит таганрогский драматический театр имени А.П. Чехова.

Фото: chehovsky.ru