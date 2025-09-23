Журналист из Таганрога стал участником пресс-тура по семейным винодельням Дона

Агротуризм привлекает все больше россиян. Благодаря Сберу, который поддерживает возрождение традиционной отрасли с глубокими историческими корнями и организовал увлекательный пресс-тур, три семейных винодельни удалось посетить журналистам Ростовской области. В том числе корреспонденту «Таганрогской правды».

Много внимания представители СМИ уделяли особенным, автохтонным (местным, коренным по происхождению) сортам винограда, которые прекрасно себя зарекомендовали в зоне экстремального виноделия — климат в долине Дона непростой.

Общая площадь виноградников в Ростовской области — более 1,7 тысячи га. Согласно данным областного минсельхоза, на Дону работает 16 лицензированных производителей вина. Производство винодельческой продукции по сравнению с 2024 годом выросло на 21% – до 2,88 млн бутылок, а виноматериалов – на 30%.

Молчанов: больше знаний — больше вопросов

Винодельня Молчанова в Волгодонском районе – 26 гектаров виноградников на левом берегу Дона в поселках Абрикосовом Мартыновского района и Краснодонском Волгодонского района. Производственный цех с современным оборудованием производит 30 тысяч сухих и игристых вин в год. Кандидат сельскохозяйственных наук владелец и главный винодел Николай Молчанов когда-то начинал в «Янтарном» помощником бригадира. За 16 лет стал главным агрономом предприятия, позже поработал в «Цимлянских винах»…

«Не всегда в больших хозяйствах удается реализовать идеи, которые у тебя есть. Приходит новый руководитель, возможно, хороший управленец, но не специалист в отрасли, и специалистов не слушает. Проработав три месяца, решает, что все уже знает. Работаю в виноделии 35 лет, и у меня все больше вопросов», — рассказывает Николай Молчанов.

Винодельня Молчанова участвует в экспедиции Русского географического общества по поиску и возрождению исконно донских сортов винограда, утраченных много лет назад. Поэтому здесь можно продегустировать игристое из редкого винограда сорта Мушкетный, а в скором будущем и Шампанчика константиновского. Этот виноград, а еще сорта Хруптун и Аленький нашли в частных подворьях, идентифицировав в НИЦ «Курчатовский институт».

«Мы срезали черенки, вырастили саженцы. Планируем собрать в хуторе Старозолотовском наиболее полную коллекцию донских автохтонов», — пояснил Николай Молчанов.

Он колоритно продемонстрировал представителям прессы «топораж», открыв бутылку игристого вина из мушкетного сорта топором — по аналогии с приемом «сабраж» (вино открывают саблей, сбивая пробку вместе с горлышком бутылки).

Журналисты оценили вкус и запах винограда «Цветочный», который как раз привезли на обработку. Выведенный во Всероссийском НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко, сорт выдерживает температуры до 25 градусов ниже нуля. В виноградниках здесь донские автохтоны: Сибирьковый, Пухляковский, Кумшацкий, Мушкетный, Красностоп золотовский, Цимлянский черный, Плечистик. Второе направление – сорта-гибриды российского института: Цветочный, Саперави северный, Степняк, Денисовский. Представлены тут и «нездешние» сорта — Каберне Совиньон и Ркацатели. Недалеко от винодельни – лавандовые поля. Агротуризм, по мнению винодела, не сможет обеспечить большой доход. Однако, на его территории установлены 10 домиков, где может разместиться 20 человек, построен дегустационный комплекс. Летом заполняемость домиков близка к 100%.

Химичев: с любовью к своим корням

Винодельня Вина Бани (Vinabani) берет свое начало в прошлом веке. Прадед, дед и отец руководителя КФХ Юрия Химичева занимались виноградарством. По наследству переходили из рук в руки и черенки, и знания, и любовь к лозе.

«На южном и восточном склонах Сало-Маныческой гряде у нас 153 гектара виноградников. 132 га — эксплуатационные, остальные – молодые. Собираем порядка 1000 тон, из которых перерабатываем триста, остальные продаем, — рассказывает Юрий Химичев.

После того как отец Юрия, Николай Мефодьевич, ушел из жизни, здесь выпустили серию купажного вина, посвятив этому замечательному виноделу, хотя больше выпускается моносортовых вин: Мальбек, Сира, Каберне Совиньон, Ркацители. Пользуются здесь методом на основе сусла-самотека — на этой винодельне нет пресса. Выход – 50% и меньше, но качество вина возрастает.

Приезжим доступны четыре номера разного формата для размещения. Упомянули так называемых «туристов-моряков», которые заезжают, приобретают вино, ночуют и едут к морю. Строится еще один дегустационный зал, планируется устроить зону барбекю. Вина поставляются в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Самару, Саратов. 153 гектара в перспективе Юрий Химичев планирует расширить до 200 га. При условии инвестиций в производство можно увеличить выпуск до 600-700 тысяч бутылок в год с сегодняшних 140 тысяч. Автохтоны занимают пять процентов: Красностоп золотовский, Сибирьковый и Бесергеньевский белый, клон № 10, хорошо подходит для игристых вин, которые здесь собираются выпускать.

«В Бесергеньевской под Новочеркасском все мои корни, сюда мы приехали в 1977 году», — пояснил Юрий Химичнев.

В Вина Бани пробуют новые штаммы дрожжей, выпустили из красных сортов «glou-glou» — легкие малоградусные вина, собираются разводить виноград Рислинг рейнский и Глеру. В этом году глава фермерского хозяйства Юрий Химичев стал одним из победителей ежегодной всероссийской премии Сбера «Любимый малый бизнес» и получил 1 млн рублей на развитие хозяйства.

Губин: занимаюсь автохтонами принципиально

На винодельне в Усадьбе «Саркел» (рядом с Цимлянским водохранилищем, примечание автора) в этом году — аншлаг, — рассказывает её владелец Игорь Губин. О том, что гости сюда приезжают со всех уголков России, свидетельствуют надписи на стенах помещения где хранится продукция, автографы, пожелания и «сердечки», нарисованные от руки посетителей».

Живописная тропа ведет к беседкам и виноградникам, а через 15 минут вы попадаете на пляж с навесами, зонтиками и шезлонгами.

На 16 гектарах произрастают четыре автохтонных сорта и гибриды (Саперави северный, Станичный, Цветочный). По полгектара занимают Каберне, Мерло, Рислинг и Шардоне. А еще здесь варят сыры.

«С прошлого года мы виноград на зиму не укрываем, — акцентирует Игорь Губин. — Принял такое решение: в 2024 году в заморозки в мае вымерз весь Юг России, а из цимлянских — ни одного куста! Скажем, три дня будет минус 15, и это не так страшно для винограда».

С помощью плуга трактора теперь накрывают только верхнюю часть лозы, не снимая его с проволоки. Это удешевляет производство, но главное – меньше повреждается лоза, считает владелец усадьбы.

Он рассказал, что в VII- VIII веках виноградари с гор северного Ирана из-за установления там Ислама вынужденно мигрировали, часть — на Нижнюю Волгу, другие через Большой Кавказский проход попали на Дон и здесь осели. Тогда здесь правил Хазарский каганат. Во время генетического исследования Красностопа золотовского в 2013 году швейцарец Жозе Вуйямо установил, что виноград отличается по своим характеристикам от всех существующих сортов. Более того, есть утверждения, что автохтоны наши выступили некогда прародителями европейских. Они низкоурожайные, но вкус и аромат их более яркий, насыщенный.

«Я занимаюсь автохтонами принципиально, во всем мире 270 гектаров Красностопа Золотовского, 200-300 гектар Сибирькового. Пробовать их приезжали гости из Америки, Англии, и Долина Дона появилась в справочниках мира. В усадьбе собираются выпускать более легкое вино – кларет, возобновить выпуск «Казачки» — игристого, выполненного народным методом. В прошлом году здесь останавливались с ночевками около двух тысячи туристов В этом году их будет больше: номерной фонд увеличился, проходят, свадьбы, корпоротивы, приезжают люди, чтобы смотреть на звезды».

Развитию донского винного туризма способствует и поддержка со стороны Сбера. В данных хозяйствах пользуются различными программами банка: зарплатными проектами, эквайрингом, расчетно-кассовое обслуживанием, и кредитами.

«Истории донских виноделов — яркий пример того, как бизнес становится драйвером развития целых территорий, создает новые рабочие места и точки притяжения для туристов. Для нас большая честь быть частью этих историй успеха. Сбер видит свою миссию в том, чтобы быть надёжным партнером и помощником для таких предпринимателей — тех, кто вкладывает душу в развитие своего дела и родного края, — акцентирует Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. — Мы поддерживаем их через кредитные и льготные программы, помогаем получать зарплату на карту и проводить безналичные платежи, предоставляем цифровые сервисы, чтобы управлять хозяйством было удобно даже в удалённых уголках области. С начала года мы поддержали кредитами донских сельхозпроизводителей на сумму свыше 57 млрд рублей. В рамках этой работы финансируем и винодельческие хозяйства. Их кредитный портфель на текущий момент превышает 57 млн рублей: такой поддержкой пользуются хозяйства VINABANI и Усадьба Саркел.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора