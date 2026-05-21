Жителю Таганрога за угрозы физической расправой полицейскому грозит до пяти лет колонии

В Таганроге 22-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела за угрозу применения насилия в отношении сотрудника полиции. Материалы дела уже переданы в городской суд, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, молодой человек пытался помешать законной деятельности сотрудника транспортной полиции, который выполнял свои служебные обязанности. В ходе инцидента он угрожал полицейскому физической расправой, сопровождая свои действия соответствующими словами и выражениями.

В отношении таганрожца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ — угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото rostov.sledcom.ru 

