В Таганроге в рамках Спартакиады Дона прошли соревнования по армрестлингу

В Таганроге, на территории стадиона Торпедо» прошли соревнования по армрестлингу в рамках муниципального этапа Спартакиады Дона 2026 года. Победители определялись в двух возрастных (до 35 лет и свыше 35 лет) и весовых (до 80 кг и свыше 80 кг) категориях.  

Среди участников до 35 лет в весе до 80 кг сильнее всех был Сергей Драгущенко (ПАО ТМК «ТАГМЕТ»). В категориях до 35 лет свыше 80 кг первенствовал его коллега с металлургического завода Антон Колосков.

Среди мужчин старше 35 в весе до 80 кг первое место занял Дмитрий Мастюкин (завод «Прибой»), а в категории старше 35 лет и свыше 80 кг не было равных металлургу Игорю Новицкому. В комадном зачете места распределились следующим образом: первое у «Тагмета», второе у «Прибоя», третье у  АО «НКБ ВС».

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

