Двое юных жителей Дона, одному из которых нет 18 лет, пытались сбыть наркотики через закладки

Они действовали по указке неизвестного лица, который связывался с ними через один из мессенджеров.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело против двух юных жителей Новошахтинска — 18 и 17 лет . Их подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета и в значительном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), сообщает региональный следком.

По данным следствия, в апреле 2026 года фигуранты через один из мессенджеров получили от неизвестного лица координаты закладки с наркотиками. Забрав их из тайника, они расфасовали вещество в свертки и разложили по множеству тайников на территории Новошахтинска. Однако довести задуманное до конца не удалось — их задержали сотрудники полиции.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства дела, а также выясняют роль неустановленного соучастника, который передал наркотики.

Фото: Ростовский следком

