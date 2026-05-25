На Дону в СИЗО пытались передать два мобильных телефона

Запрещенное вложение было обнаружено в посылке.

В Ростовской области пресечена попытка передачи запрещенных предметов в СИЗО-4 города Шахты. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по региону.

При досмотре посылки, отправленной гражданином Ф. на имя одного из обвиняемых, сотрудники обнаружили и изъяли два мобильных телефона. Гаджеты были спрятаны в пакете со стиральным порошком.

В соответствии с частью 2 статьи 19.12 КоАП РФ, за попытку передачи запрещенных предметов правонарушителю грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией изъятого, а также возможно лишение свободы на срок до двух лет. В настоящее время материалы переданы в отдел полиции для принятия процессуального решения.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по РО