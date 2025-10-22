Главная » #В стране

Жителям Таганрога разъяснили, почему WhatsApp* и Telegram работают со сбоями

Роскомнадзор частично ограничил работу иностранных мессенджеров WhatsApp и Telegram на юге страны, чтобы противодействовать преступникам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В ответе РКН на запрос информагентства говорится, что, по данным правоохранительных органов и пользователей, эти мессенджеры часто используют для мошенничества и вовлечения россиян в диверсионную деятельность. Владельцы WhatsApp и Telegram не реагируют на требования о мерах противодействия.

«Поэтому принято решение частично ограничить работу мессенджеров», – приводит ТАСС ответ ведомства.

Напомним, сбои в работе  WhatsApp и Telegram стали фиксироваться с 21 октября. 22 октября на WhatsApp поступило около 8 тысяч жалоб, на Telegram – около 2 тысяч. Такие цифры приводит портал Сбой.рф. Больше всего жалоб по-прежнему приходит из Краснодарского края и Ростовской области.

Отметим, что 22 октября пользователи стали жаловаться и на работу национального мессенджера МАХ. Пока поступило свыше 160 жалоб, большинство также – из Краснодарского края и Ростовской области

* принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России

