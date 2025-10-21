Главная » Город

Пользователи в Таганроге фиксируют массовые сбои в работе Telegram и WhatsApp

У многих жителей Таганрога 21 октября после 12 часов перестали работать оба мессенджера одновременно.

Пользователи жалуются, что сбои произошли как в мобильных, так и в веб версиях Telegram и WhatsApp. Некоторые видят приходящие сообщения, но не могут ответить, у других мессенджеры просто не загружаются. При этом Интернет работает стабильно.

По данным портала «Сбой РФ», 21 октября на работу Telegram поступило свыше 1770 жалоб, на WhatsApp – около 500. В обоих случаях по числу обращений лидируют южные регионы – Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области, Ставрополье. Всего сбои затронули 17 российских регионов.

Разработчики Telegram и WhatsApp официальных комментариев по данному вопросу пока не предоставили.

Отметим, что национальный мессенджер МАХ в Таганроге работает стабильно.

