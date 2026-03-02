Жителям Таганрога ответят на вопросы по защите прав потребителей

В Таганроге специалисты сектора защиты прав потребителей управления потребительского рынка городской администрации организуют выездные встречи на базе торговых центров.
Мероприятия проводятся в соответствии с планом проведения Всемирного дня защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта.
Таганрожцы получат консультации по теме девиза Всемирного дня прав потребителей в 2026 году: «Безопасные товары, уверенные потребители».
Мероприятия пройдут в следующих торговых центрах:
- 3 марта с 15 до 17 часов в ТРК «Лето», по адресу: ул. Чучева, 32/1
- 5 марта с 15 до 17 часов в ТЦ «Москва», по адресу: ул. Дзержинского, 165Б
- 10 марта с 15 до 17 часов в ТЦ «Сити центр» по адресу: пер. Гоголевский, 2/2
Получить консультации специалистов смогут все желающие.
