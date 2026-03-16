Жителям Таганрога объяснили, кто сможет получать ежегодную семейную выплату

С 2026 года работающие родители, воспитывающие двух и более детей, смогут получать ежегодную денежную выплату. Эта новая мера поддержки позволит семьям вернуть часть уплаченного подоходного налога.

Как разъяснили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Ростовской области, право на выплату имеют официально трудоустроенные родители, усыновители, опекуны или попечители, если в семье двое и более детей в возрасте до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Все члены семьи должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Важным условием является отсутствие задолженности по алиментам у заявителя. Кроме того, доход на каждого члена семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум в регионе за предыдущий год. Например, в Ростовской области в 2025 году этот порог составил 25 003,5 рубля (1,5 × 16 669 рублей). Также семья должна соответствовать критериям имущественной обеспеченности.

Механизм расчета прост: в течение года с доходов родителя удерживается НДФЛ по стандартной ставке 13%. По итогам года сумма налога пересчитывается по льготной ставке 6%. Разница между этими суммами возвращается семье в виде ежегодной выплаты. Для иллюстрации: если в 2025 году один из родителей заработал 480 000 рублей (40 000 рублей в месяц до вычета налога), то за год он уплатил 62 400 рублей НДФЛ. При ставке 6% налог составил бы 28 800 рублей. Таким образом, семье будет возвращено 33 600 рублей.

Подать заявление можно будет с 1 июня по 1 октября года, следующего за отчетным. То есть в 2026 году можно оформить выплату за доходы 2025 года. Сделать это удобно через портал госуслуг, в МФЦ или лично в клиентской службе отделения Социального фонда России по Ростовской области. Фонд самостоятельно запросит большинство необходимых сведений из государственных информационных систем. Предоставлять дополнительные документы заявителю потребуется лишь в исключительных случаях.

Выплата носит ежегодный характер, право на нее необходимо подтверждать каждый год. По всем вопросам можно обратиться в единый контакт-центр по номеру 8-800-100-00-01. Региональная линия работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45.

Ранее мы рассказали, кому положена социальная доплата к пенсии.

