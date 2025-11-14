Главная » Город

Жителям Таганрога напомнили о новых правилах взыскания долгов по налогам

На чтение 2 мин Просмотров 50 Опубликовано

С 1 ноября нынешнего года изменился порядок взыскания долгов по налогам с физических лиц, напомнила жителям Таганрога глава города Светлана Камбулова в своем telegram-канале. Теперь федеральная налоговая служба может это делать без обращения в суд и получения судебного решения. Чтобы этого не произошло, лучше оплатить все налоги в срок – до 1 декабря.

Город

В противном случае, после истечения срока уплаты на Едином налоговом счете, где учитываются все налоги (транспортный, имущественный, земельный и НДФЛ и налог на профессиональный доход) появится отрицательное сальдо — это и есть долг. ФНС направит требование об оплате с конкретной датой погашения. Если не оплатить долг, налоговая вправе вынести решение о взыскании денег с банковских счетов и поручение поступит в банки, которые заблокируют и спишут нужную сумму. Если денег на счетах нет, материалы передадут в службу судебных приставов.

Проверить состояние единого налогового счёта можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или в приложении.

«Призываю всех своевременно, до 1 декабря, оплатить налоги. Это позволит таганрожцам избежать штрафов и пеней, а городу — выполнить финансовые обязательства»,- подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге будет пресекаться незаконная торговля пиротехникой.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

налоги новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru