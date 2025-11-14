Жителям Таганрога напомнили о новых правилах взыскания долгов по налогам

С 1 ноября нынешнего года изменился порядок взыскания долгов по налогам с физических лиц, напомнила жителям Таганрога глава города Светлана Камбулова в своем telegram-канале. Теперь федеральная налоговая служба может это делать без обращения в суд и получения судебного решения. Чтобы этого не произошло, лучше оплатить все налоги в срок – до 1 декабря.

В противном случае, после истечения срока уплаты на Едином налоговом счете, где учитываются все налоги (транспортный, имущественный, земельный и НДФЛ и налог на профессиональный доход) появится отрицательное сальдо — это и есть долг. ФНС направит требование об оплате с конкретной датой погашения. Если не оплатить долг, налоговая вправе вынести решение о взыскании денег с банковских счетов и поручение поступит в банки, которые заблокируют и спишут нужную сумму. Если денег на счетах нет, материалы передадут в службу судебных приставов.

Проверить состояние единого налогового счёта можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или в приложении.

«Призываю всех своевременно, до 1 декабря, оплатить налоги. Это позволит таганрожцам избежать штрафов и пеней, а городу — выполнить финансовые обязательства»,- подчеркнула Светлана Камбулова.

