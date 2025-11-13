Главная » Город

Светлана Камбулова: «Незаконная торговля пиротехникой в Таганроге будет пресекаться»

Безопасность жителей города в период предновогодних и новогодних праздников — еще одна важная тема, которая была рассмотрена 13 ноября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

О действующих правилах и ограничениях горожанам напомнила глава Таганрога Светлана Камбулова. Речь идет о запрете на использование пиротехники.

«На территории Ростовской области, включая Таганрог, действует Указ губернатора Юрия Слюсаря, запрещающий гражданам и организациям использование пиротехнических изделий. Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня, которые разрешены к применению», — рассказала глава города.

И отметила, что незаконная торговля пиротехникой будет пресекаться.

«Такую работу мы проводим ежегодно, и о ней буду информировать», — сообщила Светлана Камбулова.

Глава Таганрога призвала горожан проявлять сознательность и строго соблюдать установленные правила ради безопасности себя и своих близких.

Напомним, с 1 апреля 2025 года на территории Ростовской области действует запрет на реализацию пиротехнических изделий. Запрет распространяется на все виды торговли пиротехникой — розничную, по почте или через Интернет. Ограничение не касается продажи хлопушек, бенгальских огней, фонтанов холодного огня

безопасность запрет Новый год пиротехника Светлана Камбулова
