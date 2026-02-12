Главная » Новости Ростовской области

Жителя Дона будут судить за убийство своей знакомой из охотничьего ружья

Мужчина признал свою вину в убийстве женщины в слободе Криворожье.

В Миллеровском районе Ростовской области завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном с применением охотничьего ружья. Обвиняемым является 38-летний местный житель, которому инкриминируется часть 1 статьи 105 УК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел в августе 2025 года в слободе Криворожье. В ходе совместного распития спиртного между мужчиной и его 45-летней знакомой возник конфликт, в результате которого обвиняемый произвел в женщину смертельный выстрел из охотничьего ружья.

После этого, убедившись в смерти потерпевшей, фигурант вывез тело в безлюдное место, где закопал и избавился от оружия, использованного при совершении преступления. Несмотря на попытки скрыть следы преступления, подозреваемый был задержан и заключен под стражу. В процессе расследования он полностью признал свою вину.

«На данный момент собрана вся необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу», — сообщает Следком по региону.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области СК завершил расследование убийства 36-летнего мужчины во время конфликта на рыбалке.

Фото: Telegram-канал «Ростовский Следком»

