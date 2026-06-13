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Полиция Таганрога расследует наезд на пешеходов вечером 12 июня

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Инцидент произошел на ул. Бакинской, пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.

Новости Таганрога

В Таганроге полицейские выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал пешеход. Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 12 июня, около 18.40 на улице Бакинской, 2Б.

По предварительным данным, 37-летний водитель за рулем автомобиля Audi A5 сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу слева направо в неположенном месте, хотя рядом находился регулируемый пешеходный переход.

После наезда один из пешеходов скрылся с места происшествия, а второй был доставлен в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали случившегося.

Правоохранители напоминают пешеходам, что передвигаться следует только по тротуарам, а переходить проезжую часть — исключительно по пешеходному переходу. Соблюдение правил дорожного движения гарантирует безопасность как самих пешеходов, так и других участников движения.

Фото: Госавтоинспекция РО

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Таганрогская правда

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