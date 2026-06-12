Ночная массированная атака вражеских дронов затронула пять районов Ростовской области

В ночь на 12 июня Ростовская область подверглась массированной атаке с воздуха. Системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над регионом более 60 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, беспилотные летательные аппараты были сбиты в Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться», — написал глава региона в мессенджере «MAX».

Согласно данным Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 231 украинский беспилотник самолетного типа. Атаки фиксировались над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, а также над акваторией Азовского моря.

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