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Почти 20 БПЛА сбиты минувшей ночью над Ростовской областью

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Было атаковано воздушное пространство Батайска и четырех районов региона.

Новости Ростовской области

Вражеская атака была отражена в Ростовской области в ночь на 13 июня. Около двух десятков украинских беспилотников были уничтожены в городе Батайске и 4 районах области: Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском. Об этом сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь, подчеркнув, что «информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться».

По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 14 регионов России, включая Ростовскую область, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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