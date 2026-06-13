Почти 20 БПЛА сбиты минувшей ночью над Ростовской областью

Было атаковано воздушное пространство Батайска и четырех районов региона.

Вражеская атака была отражена в Ростовской области в ночь на 13 июня. Около двух десятков украинских беспилотников были уничтожены в городе Батайске и 4 районах области: Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском. Об этом сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь, подчеркнув, что «информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться».

По данным Минобороны РФ, в течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 14 регионов России, включая Ростовскую область, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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