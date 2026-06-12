В Ростовской области объявили штормовое предупреждение на все праздничные выходные

На все праздничные выходные, 12, 13 и 14 июня в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за возможных сильных ливней. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», до конца сегодняшнего дня, а также 13 и 14 июня местами в донском регионе прогнозируется комплекс неблагоприятных метеоявлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20–23 метров в секунду.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности при сильном ветре: закрывать окна в домах, на улице держаться подальше от деревьев, проводов и рекламных щитов. В экстренных случаях следует звонить по номеру «112» — он работает круглосуточно и бесплатно с любых телефонов, включая мобильные, стационарные и спутниковые.

Фото Марины Даренской