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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение на все праздничные выходные

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На все праздничные выходные, 12, 13 и 14 июня в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за возможных сильных ливней. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», до конца сегодняшнего дня, а также 13 и 14 июня местами в донском регионе прогнозируется комплекс неблагоприятных метеоявлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20–23 метров в секунду.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности при сильном ветре: закрывать окна в домах, на улице держаться подальше от деревьев, проводов и рекламных щитов. В экстренных случаях следует звонить по номеру «112» — он работает круглосуточно и бесплатно с любых телефонов, включая мобильные, стационарные и спутниковые.

Фото Марины Даренской

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Таганрогская правда

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