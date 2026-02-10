В Ростовской области СК завершил расследование убийства 36-летнего мужчины во время конфликта на рыбалке

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершенном из-за спора о месте для рыбалки. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным пресс-службы регионального Следкома, в июне минувшего года на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе был обнаружен автомобиль с телом убитого 36-летнего мужчины. Следователям и полицейским удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 46-летний житель Октябрьского сельского района, который был задержан и заключен под стражу.

Впоследствии выяснилось, что между мужчинами произошел конфликт из-за места для рыбалки. Во время ссоры фигурант, используя пневматическую винтовку, произвел несколько выстрелов в голову и туловище жертвы, после чего скрылся. Во время обыска в доме подозреваемого было изъято оружие, примененное при совершении преступления. Следствие квалифицировало действия мужчины по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото rostov.sledcom.ru