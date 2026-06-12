В Ростове иностранного студента с поддельными документами друзья пытались освободить за взятку в 300 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону сотрудники транспортной полиции в ходе проверки таксомоторных перевозок задержали иностранного студента, который предъявил поддельные паспорт и водительское удостоверение. А его товарищи пытались откупиться от правоохранителей с помощью взятки.

Оперативно-профилактические мероприятия «Нелегал» прошли в донской столице. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО, на привокзальной площади города полицейские выявили ряд нарушений миграционного законодательства. В частности, иностранный студент одного из ростовских вузов предъявил стражам порядка поддельные документы — паспорт и водительское удостоверение. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ — подделка, изготовление или оборот поддельных документов.

Пытаясь освободить товарища от ответственности, двое его знакомых, также иностранные граждане, предложили сотрудникам транспортной полиции взятку в размере 300 тысяч рублей. Сейчас в отношении фигурантов также возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ. Одному из них инкриминируется дача взятки, второму — пособничество в даче взятки.

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Фото УТ МВД России по СКФО