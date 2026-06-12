Главная » Новости Ростовской области

В Ростове иностранного студента с поддельными документами друзья пытались освободить за взятку в 300 тысяч рублей

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростове-на-Дону сотрудники транспортной полиции в ходе проверки таксомоторных перевозок задержали иностранного студента, который предъявил поддельные паспорт и водительское удостоверение. А его товарищи пытались откупиться от правоохранителей с помощью взятки.

Новости Ростовской области

Оперативно-профилактические мероприятия «Нелегал» прошли в донской столице. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО, на привокзальной площади города полицейские выявили ряд нарушений миграционного законодательства. В частности, иностранный студент одного из ростовских вузов предъявил стражам порядка поддельные документы — паспорт и водительское удостоверение. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ — подделка, изготовление или оборот поддельных документов.

Пытаясь освободить товарища от ответственности, двое его знакомых, также иностранные граждане, предложили сотрудникам транспортной полиции взятку в размере 300 тысяч рублей. Сейчас в отношении фигурантов также возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ. Одному из них инкриминируется дача взятки, второму — пособничество в даче взятки.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге из-за несоблюдения таможенных процедур у пенсионера изъяли ввезенный из Германии автомобиль.

Фото УТ МВД России по СКФО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

взятка мигранты новости полиция происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru