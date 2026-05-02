Жительница Таганрога получила два года условно за экстремистский комментарий о конфликте Ирана и Израиля

В Таганроге суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в публичных призывах к экстремизму в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе Таганрогского городского суда.

В ходе разбирательства установлено, что женщина, используя личный смартфон, оставила в мессенджере Telegram на странице сообщества «Мой Таганрог» комментарий под публикацией о ракетной атаке Ирана на Израиль. В тексте содержались признаки призыва к насильственным действиям в отношении группы лиц по национальному признаку, что квалифицируется как экстремистская деятельность.

На заседании подсудимая не согласилась с предъявленным обвинением. Она признала, что написала и опубликовала комментарий, но заявила, что не имела намерения оскорблять или призывать к насилию в отношении представителей еврейской национальности.

Суд признал женщину виновной по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, фигурантке запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп в соцсетях с использованием интернета, на тот же срок. Приговор пока не вступил в законную силу.

