На Дону взятка за возврат изъятого грузовика привела к домашнему аресту двух полицейских  

В Ростовской области двух полицейских отправили под домашний арест по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Речь идет о сотрудниках межмуниципального отдела МВД России «Азовский», в отношении которых возбуждено уголовное дело о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.

По версии следствия, 27 апреля двое полицейских, находясь при исполнении служебных обязанностей, получили 150 тысяч рублей. Деньги им передал представитель собственника изъятого грузового автомобиля. А предназначались они за возврат машины и документов на нее. В момент передачи взятки фигурантов задержали сотрудники отдела собственной безопасности ГУ МВД.

«На допросе полицейские признали свою вину. Сейчас расследование уголовного дела продолжается», — пишет источник.

Фото rostov.sledcom.ru 

взятка новости полицейский происшествия Ростовская область
