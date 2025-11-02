Жительница Таганрога перевела все деньги на «безопасные» счета и лишилась 1,6 млн рублей

В Таганроге 54-летняя женщина лишилась более 1,6 млн после общения с «курьером» службы доставки и «сотрудниками» портала госуслуг.

Об этом сообщает пресс-служба донского главка.

Таганроженку мошенники развели по классической схеме. Все началось с сообщения о поступившей посылке, для получения которой надо продиктовать код из СМС. Сделав это, женщина получила уведомление якобы от портала госуслуг о входе в личный кабинет с указанием контактных телефонов. На звонок ответил «специалист службы по надзору в сфере связи», который сообщил о взломе ее данных и оформлении доверенности на представителя недружественного государства, который сможет распоряжаться всем счетами.

Далее последовали угрозы уголовной ответственностью и обысками с изъятием средств. Следующий звонок поступил от «сотрудника службы безопасности», который якобы нашел выход — надо перевести все сбережения на «безопасный счет». Для этого потерпевшая приобрела новый телефон, установила мессенджер для связи, сняла все накопления и перевела на указанные аферистами счета 1 639 700 рублей.

«Они всё время оставались со мной на связи, контролировали каждый мой шаг. Даже когда я перевела им все свои деньги, запрещали выходить из дома, на работу, общаться с другими людьми, пугая уголовной ответственностью», — рассказала женщина при обращении в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к преступлению.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают: представители банков и государственных учреждений никогда не просят совершать переводы или сообщать коды из СМС. При сомнительных звонках рекомендуется немедленно прекратить разговор и связаться с организацией по официальному номеру.

