Жителям Таганрога стали поступать звонки от лжеинспекторов налоговой службы

Таганрожцы столкнулись с новой схемой мошенничества, которая набирает обороты в связи с наступающим сроком уплаты налогов. Горожанам звонят мошенники и представляются инспекторами ФНС.

Пристрастие аферистов к Федеральной налоговой службе объясняется высоким уровнем доверия населения к ведомству — социальная реклама о налогах и спокойном сне хорошо известна широкой аудитории.

Преступники применяют несколько отработанных схем. В одном из сценариев злоумышленники звонят якобы из налоговой инспекции и сообщают, что работодатель не передал декларацию. Они предлагают заполнить форму онлайн и одновременно просят назвать код из SMS для «подтверждения» данных.

Другой распространенный метод — рассылка уведомлений о мнимой задолженности с поддельными номерами «горячей линии». Жертва сама перезванивает по указанному контакту и попадает в подготовленную ловушку.

Также встречаются звонки от «Почты России» о срочном письме из ФНС с просьбой назвать код для его получения. Этот способ позволяет мошенникам получить контроль над телефонами и аккаунтами пользователей.

Подобные коммуникации могут служить как первоначальным психологическим приемом для вызова страха и панических действий, так и основной частью многокомпонентной аферы.

«Чтобы исключить возможность подобного мошенничества, все взаимодействие с ФНС России рекомендуется выстраивать через официальный сайт и приложение ведомства. В большинстве случаев для физических лиц этих каналов коммуникации оказывается достаточно», — советует Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Ранее мы рассказывали, что родителей Таганрога предупредили о новой схеме мошенничества с школьными сайтами.

Изображение от freepik